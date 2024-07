Orações para J.D. Vance na aldeia ancestral de sua esposa na Índia

Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Radhakrishnan nos EUA, mas o filme da biografia de Vance, "Hillbilly, a rural elegy", diz que ele chegou ao país sem "nada".

A personagem Usha, interpretada pela atriz indiana Freida Pinto, diz no filme da Netflix de 2020 que seu pai teve que "trilhar seu próprio caminho".

Usha é uma hinduísta devota e recentemente disse à Fox News que a fé fez de seus pais "pais realmente bons... pessoas realmente boas".

Os moradores do vilarejo agora acompanham a campanha do casal no YouTube e no Facebook, disse o vizinho Venkaa Ramanayya, 70 anos.

"Estamos muito felizes e orgulhosos", disse ele.

Milhões de indianos fizeram o mesmo que os Chilukuris e, de acordo com o último censo dos EUA, os indianos são a segunda maior etnia asiática nos EUA, chegando a 4,8 milhões em 2020.