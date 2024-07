Petróleo se recupera por queda das reservas nos EUA e incêndios no Canadá

As cotações do petróleo voltaram a fechar em alta nesta quarta-feira (24), após quatro sessões consecutivas de queda, impulsionadas por uma nova redução das reservas de petróleo nos Estados Unidos e pelos incêndios que afetam o oeste do Canadá.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em setembro, subiu 0,86%, fechando a 81,71 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,81%, para 77,59 dólares.

Os incêndios no Canadá afetam atualmente a província de Alberta, que representa mais de 80% da produção de petróleo do país. O fogo se concentra sobretudo no norte do estado, particularmente na região de Fort McMurray, que abriga o maior complexo de areias betuminosas do Canadá.