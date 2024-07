Poderoso tufão toca o solo em Taiwan após causar inundações nas Filipinas

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, urgiu a população a ser prudente e evitar deslocamentos.

"Espero que diante de nossos esforços conjuntos, o impacto do tufão possa ser minimizado (...) Convoco os cidadãos de todo o país a não saírem durante o tufão a menos que seja necessário, em especial a não irem a locais perigosos", declarou Lai.

O tufão Gaemi também levou o governo autônomo da ilha a suspender parte dos exercícios militares realizados anualmente para se preparar para uma possível invasão da China, que reivindica sua soberania sobre este território.

As autoridades de Taiwan retiraram mais de 4.000 pessoas em três áreas remotas no norte da ilha, suspenderam os serviços de trens e barcas, e cancelaram mais de 250 voos internacionais.

"Esperamos que o impacto do tufão dure quatro dias (até sexta-feira)", disse Cheng Jia-ping, diretor da central meteorológica de Taiwan.

No condado de Yilan, no nordeste do país, ondas gigantes atingiram a costa, enquanto os vendedores do mercado tentavam proteger suas barracas com lonas.