Sinner, número 1 do tênis, desiste de Paris-2024 devido a amidalite

Sinner, que era um dos favoritos para brigar pelo ouro, explicou que esperou o máximo que pôde antes de confirmar sua desistência de integrar a equipe olímpica italiana.

"Depois de consultar meus médicos na terça-feira e esperar por mais um dia para ter mais tempo e ver se minha condição melhoraria, infelizmente a situação piorou", lamentou o tenista, campeão do Aberto da Austrália este ano.

"Espero poder disputar os Jogos Olímpicos no futuro", afirmou Sinner, que terá seu próximo grande desafio em agosto, no US Open.

Além de desejar à sua Itália "o melhor" nos Jogos que começam na sexta-feira, Sinner garantiu que espera voltar "mais forte" para apoiar o seu país.

Apesar da ausência de Sinner, o tênis masculino em Paris promete grandes duelos com as presenças do sérvio Novak Djokovic, dos espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, que também jogarão juntos nas duplas, e do vencedor da medalha de ouro em Tóquio, o alemão Alexander Zverev, entre outros.

