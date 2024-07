Tufão Gaemi avança enfraquecido em direção à China após deixar mortes nas Filipinas e Taiwan

O tufão Gaemi perdeu força nesta quinta-feira (25) ao seguir em direção ao leste da China, depois de trazer fortes chuvas e ventos que deixaram 20 mortos nas Filipinas e dois em Taiwan.

Nas Filipinas, o tufão causou destruição em Manila e nas províncias vizinhas, onde 20 pessoas morreram por afogamento, deslizamentos de terra, eletrocussões e queda de árvores, informou a polícia nesta quinta-feira.

O ciclone não impactou diretamente as Filipinas, mas intensificou as chuvas sazonais, provocando inundações na ilha de Luzon, a mais populosa do arquipélago, disseram as autoridades.