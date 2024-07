Um amplo cortejo de líderes mundiais para assistir à abertura dos Jogos de Paris

- Europeus e ausência da Rússia -

O presidente russo, Vladimir Putin, será a grande ausência. Seu país foi excluído como delegação nacional devido à invasão à Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022. Alguns atletas russos competirão, no entanto, sob bandeira neutra.

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, que deseja fortalecer os laços com a França, estará presente à cerimônia, que pela primeira vez ocorrerá fora de um estádio.

Entre outros líderes europeus, espera-se a presença do chefe de governo alemão, Olaf Scholz, do presidente da Itália, Sergio Mattarella, de seu homólogo finlandês, Alexander Stubb, e do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

- Jill Biden -

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, confirmou presença, depois que seu marido desistiu de buscar a reeleição no pleito de novembro.