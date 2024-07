Washington promete contribuir para fundo de prevenção de pandemias

O anúncio do financiamento destinado a sustentar o fundo até 2026 depende, no entanto, da aprovação do Congresso e de sua "disponibilidade", afirmou Washington, a menos de quatro meses das eleições presidenciais americanas.

O Departamento do Tesouro dos EUA também apelou aos doadores a duplicarem seus compromissos iniciais e solicitou o apoio de novos parceiros, incluindo governos, o setor privado, filantropos e a sociedade civil.

alb/tmo/ll/jc/aa

© Agence France-Presse