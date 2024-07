A complicada logística para organizar a abertura olímpica no Sena

Diferentes dispositivos foram acionados no trabalho prévio das forças de segurança, incluindo cães detectores de explosivos e mergulhadores especializados na desativação. No total, espera-se que 45 mil agentes, drones de vigilância e 10 mil militares fiquem atentos a qualquer perigo durante a cerimônia de abertura.

Os barcos também foram inspecionados para evitar qualquer problema de segurança ou falha técnica.

Cerca de 20 embarcações permanentes amarradas entre o Trocadéro e a ponte de Bir-Hakeim tiveram que ser transferidas. Os proprietários foram realojados em hotéis e voltarão para suas casas flutuantes após a cerimônia.

Para transportar os 6.800 atletas previstos para sexta-feira até o desfile da cerimônia, foram preparados 250 ônibus.

Serão 205 delegações e 85 barcos desfilando durante duas horas e meia. Dez embarcações estão reservadas como reforço para o caso de alguma avaria, enquanto outras 15 vão trabalhar na organização do desfile, que deverá ser sincronizado com o ritmo do 'show' que vai acontecer nas margens do rio, nas pontes e nos telhados de paris.

Vários barcos da OBS (Olympic Broadcastin Services), que vai transmitir o evento, estarão na água para filmar a cerimônia. Também haverá embarcações de emergência e segurança, a princípio amarradas, mas preparadas para sair em caso de necessidade.