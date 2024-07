Associação de familiares de reféns em Gaza acusa Netanyahu de 'sabotagem'

O Fórum das Famílias de Reféns, uma associação israelense que representa familiares de pessoas mantidas em cativeiro em Gaza, acusou nesta quinta-feira (25) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de "sabotar" os esforços pela libertação de seus entes queridos.

"Esta inação é uma sabotagem deliberada (às negociações) para trazer nossos familiares de volta. Isto coloca em perigo as negociações e mostra um grave fracasso moral", afirmou o Fórum em um comunicado, referindo-se às negociações indiretas entre Israel e Hamas.

As discussões para um cessar-fogo associado à libertação de reféns, programadas para quinta-feira no Catar e envolvendo Israel, foram adiadas para a próxima semana, segundo uma fonte próxima às negociações, que não explicou as razões do adiamento.