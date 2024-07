Ativistas que jogaram sopa em quadro de Van Gogh são declaradas culpadas em Londres

Depois de se colarem à parede, Plummer indagou: "O que vale mais, a arte ou a vida?". "Você está mais preocupado em proteger uma pintura a proteger nosso planeta e seus habitantes?", completou.

Na ocasião, o Just Stop Oil exigia a suspensão imediata de qualquer novo projeto petrolífero ou de gás no Reino Unido, uma medida adotada pelo novo governo trabalhista.

Agora, o grupo pede o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

Desde esta ação, outros ativistas ambientais atacaram outras obras de arte, incluindo a Mona Lisa, no museu do Louvre, em Paris, cuja vitrine blindada foi encharcada com sopa.

