Bombardeiros russos e chineses patrulham proximidades do Alasca

"Esta ação não é dirigida contra um terceiro, está de acordo com o direito internacional e não tem nada a ver com a atual situação internacional e regional", disse Zhang Xiaogang, porta-voz do Ministério da Defesa chinês.

Horas antes, o NORAD informou que aviões de combate canadenses e americanos haviam interceptado dois TU-95 russos e dois H-6 chineses.

Os bombardeiros "não entraram no espaço aéreo dos EUA ou do Canadá" e sua atividade não foi considerada "uma ameaça", acrescentou a organização.

As interceptações de aeronaves russas nesta área são relativamente comuns.

Moscou e Pequim, aliados contra o Ocidente, costumam realizar estes exercícios conjuntos em outras partes do Pacífico.

