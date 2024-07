Delegação olímpica palestina chega a Paris mais pela 'causa' do que pelas 'medalhas'

- "Fazer valer a causa palestina" -

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que começam na noite de sexta-feira, estão sendo realizados em um cenário de segurança rigorosa, especialmente porque o conflito no Oriente Médio abalou o establishment político na França, lar da maior comunidade judaica da Europa.

Apesar dos pedidos de exclusão dos atletas israelenses por parte de algumas vozes da esquerda francesa e do Comitê Olímpico Palestino, os 88 atletas da delegação israelense chegaram a Paris e participarão das competições em meio a fortes medidas de segurança.

"O Comitê Olímpico Israelense perdeu seus direitos morais, esportivos, humanitários e legais de participar ao incentivar e, em alguns casos, participar da guerra, do genocídio e da limpeza étnica em curso em Gaza", disse o presidente do comitê palestino, Yibril Rayub.

"Do ponto de vista psicológico, humanitário e moral, é impossível" para os atletas palestinos coincidirem com os israelenses durante as provas, acrescentou o veterano político palestino. Nós somos as vítimas e eles são os criminosos".

De acordo com o Comitê Olímpico Palestino, 300 atletas, funcionários e voluntários do mundo do esporte foram mortos na Faixa de Gaza.