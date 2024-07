Igreja Católica de Portugal quer indenizar vítimas de forma 'proporcional à gravidade' dos abusos

A Conferência Episcopal Portuguesa, que nesta quinta-feira estabeleceu as condições sob as quais milhares de vítimas poderiam pedir indenização, disse que estas reparações não são apenas "simbólicas".

A indenização financeira não se destina a "apagar o que não pode ser apagado", mas "deve ser proporcional à gravidade dos danos sofridos pelas vítimas", afirmou a Conferência Episcopal em comunicado.

Os pedidos de indenização devem ser apresentados antes do final de dezembro de 2024.

As indenizações serão pagas a partir de um fundo criado pela conferência para esse fim, que será financiado "de forma solidária" por todas as dioceses do país. Ainda não está claro quantas pessoas irão procurar o serviço, uma vez que muitas das vítimas já morreram.

Portugal é um dos países afetados pelos escândalos de abusos eclesiásticos nos últimos anos. Durante uma visita a Lisboa em agosto passado, o papa Francisco se reuniu com 13 vítimas de pedofilia.

O relatório do ano passado, encomendado pela Igreja, mas realizado por especialistas independentes, concluiu que a hierarquia da Igreja encobria "sistematicamente" a violência sexual.