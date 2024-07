Inaugurar os Jogos no Sena, a história de uma ideia maluca

A ideia maluca de organizar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no rio Sena quase não viu a luz do dia. Foi preciso superar obstáculos técnicos, políticos e de segurança para que a cortina de Paris-2024 pudesse subir na sexta-feira (26).

Em maio de 2020, o chefe da polícia de Paris, Didier Lallement, quase deu o golpe final.

"Ele explicou claramente que não queria esta cerimônia no Sena, que em termos de segurança não era possível", disse um dos participantes daquela reunião, na Ile de la Cité. "Hesitamos entre a possibilidade de organizá-la e a do chefe da polícia convencer as autoridades a não fazê-lo", acrescentou.