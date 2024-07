Milhares de pessoas se despedem do líder do Vietnã em seu funeral

Milhares de pessoas, entre elas as principais autoridades do Vietnã, compareceram ao funeral do líder do Partido Comunista e líder de fato do país, Nguyen Phu Trong, nesta quinta-feira (25) em Hanói.

Ele morreu na semana passada aos 80 anos "devido à idade avançada e uma doença grave".

Trong assumiu a liderança do Partido Comunista em 2011 e tornou-se o dirigente mais poderoso do país em décadas. Foi o primeiro a cumprir três mandatos consecutivos após a abertura da economia em 1986.