Novo técnico do Barça, Hansi Flick elogia Lamine Yamal

O novo técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, elogiou nesta quinta-feira (25) o desempenho do atacante Lamine Yamal durante a Eurocopa 2024, que terminou com o título da Espanha.

Desde 2023 no time profissional do Barça, Yamal fez história no primeiro jogo da seleção espanhola no torneio continental, contra a Croácia, ao se tornar o jogador mais jovem a disputar uma partida de Euro, com 16 anos e 338 dias.

Além disso, ele também se tornou o mais jovem na história a marcar um gol na competição europeia, na vitória sobre a França por 2 a 1 na semifinal, com 16 anos e 362 dias.