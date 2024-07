Oito ativistas ambientais são presos por interromper o tráfego no aeroporto de Frankfurt

Ativistas da Última Geração interromperam brevemente o tráfego no aeroporto de Colônia-Bonn, enquanto outros manifestantes foram detidos no Heathrow, em Londres.

A aviação mundial é responsável por cerca de 2,5% das emissões globais de carbono, mais do que as pegadas de carbono somadas do Brasil e da França.

