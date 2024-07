Organização de Paris 2024 relativiza incidentes em jogo entre Argentina e Marrocos no futebol

O jogo foi interrompido nos acréscimos do segundo tempo, depois que o argentino Cristian Medina marcou o que seria o gol de empate em 2 a 2, o que provocou uma invasão de campo por parte de espectadores marroquinos, forçando a entrada de agentes de segurança. Garrafas e copos também foram arremessados no gramado.

Os jogadores desceram para os vestiários e a partida foi retomada duas horas depois, após o gol de Medina ter sido anulado pelo VAR. Sem público nas arquibancadas, as duas equipes jogaram por mais três minutos até o apito final.

"Evidentemente é algo que não deveria ter acontecido", admitiu o diretor de segurança do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Bruno Le Ray, em entrevista nesta quinta-feira, rechaçando que o caso possa ser qualificado como "incidente de segurança".

A organização usou o mesmo tom calmo ao explicar o ocorrido: "O jogo foi suspenso por uma invasão de campo por parte de alguns espectadores. Foi possível retomá-lo depois e terminar com plena segurança. Paris 2024 está trabalhando com as partes afetadas para compreender as causas e identificar as ações inapropriadas".

O capitão do Marrocos, Achraf Hakimi, usou as redes sociais para condenar o incidente.

"Lamento a atitude de alguns torcedores durante o jogo, que manchou a imagem da nossa torcida. Um comportamento assim não cabe no futebol", comentou o jogador do Paris Saint-Germain em sua conta no X.