A cobertura da AFP nas eleições dos Estados Unidos

- Debates televisionados -

A campanha presidencial de 2024 será marcada pela desistência de Biden, depois de um desempenho desastroso em um debate com Donald Trump em 27 de junho na emissora CNN.

A campanha de Kamala Harris insiste em manter o debate acordado previamente por Biden e Trump para 10 de setembro na emissora ABC. Mas a equipe do ex-presidente republicano quer impor um debate em 4 de setembro no canal Fox News.

Em qualquer caso, a AFP oferecerá uma cobertura ao vivo e atualizações regulares em todos os formatos - texto, foto, vídeo e infografia -, assim como reações e uma retrospectiva dos debates mais memoráveis em eleições passadas.

- 5 de novembro, dia da eleição -

Toda a rede da AFP na América do Norte estará mobilizada na noite da eleição. Aproximadamente 15 vídeo-jornalistas vão garantir uma cobertura ao vivo de diferentes locais de norte a sul do país, enquanto 25 fotógrafos vão retratar o processo de votação, os candidatos e as reações. A equipe de texto, por sua vez, vai alertar os resultados em cada estado e enviará um flash com o vencedor ou a vencedora da eleição presidencial. A unidade de infografia publicará visualizações claras e criativas dos resultados, assim como um mapa da votação em cada estado do país.