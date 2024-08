Agressor da primeira-ministra dinamarquesa condenado a quatro meses de prisão e expulsão

O agressor, que mora há cinco anos na Dinamarca, não poderá retornar ao país escandinavo, depois de ser expulso, antes do prazo de seis anos.

O homem foi declarado culpado de violência contra um funcionário público e por acusações de exibicionismo e fraude relacionadas com outros incidentes.

Durante o julgamento, ele negou qualquer responsabilidade. O polonês admitiu que se lembrava de ter ficado frente a frente com Frederiksen e de reconhecê-la, mas não de agredi-la.

Ele declarou acreditar que a perda de memória foi motivada pelos efeitos do álcool consumido anteriormente e pela surpresa de encontrar a chefe de Governo.

Após o anúncio do veredito, o advogado do réu afirmou que ele aceita a decisão do tribunal.

Depois do incidente, Frederiksen, 46 anos, sofreu uma "leve entorse cervical" e afirmou sofrer dores no ombro e no braço.