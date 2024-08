Arábia Saudita chama assassinato de líder do Hamas de 'violação flagrante' da soberania do Irã

A Arábia Saudita condenou, nesta quarta-feira (7), o assassinato, na semana passada, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, e o qualificou de uma "violação flagrante" da soberania do Irã, em seu primeiro comentário sobre o ataque.

O assassinato de Haniyeh, que Teerã atribui a Israel, "é uma violação flagrante da soberania, da integridade territorial e da segurança nacional da República Islâmica do Irã (...) e constitui uma ameaça para a paz e a segurança regionais", afirmou o vice-chanceler saudita em uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), segundo um comunicado.

rcb/jsa/js/bc/mvv