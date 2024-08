Argentina denuncia perseguição a opositores na Venezuela e ratifica vitória de González Urrutia

No comunicado desta quarta, o Ministério das Relações Exteriores argentino reiterou "o apelo às autoridades venezuelanas para respeitar as obrigações que decorrem da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas no que diz respeito à imunidade e à inviolabilidade das sedes oficiais".

Também destacou que "a Residência oficial argentina em Caracas continua sem fornecimento de energia elétrica, interrompido há mais de uma semana", solicitando "mais uma vez seu pronto restabelecimento".

