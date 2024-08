Australiana Nina Kennedy leva ouro no salto com vara de Paris-2024

Campeã mundial no ano passado e agora campeã olímpica: a australiana Nina Kennedy se consagrou como a nova estrela do salto com vara feminino ao conquistar a medalha de ouro nesta quarta-feira (7) em Paris.

Kennedy, que foi a única a saltar 4,90 metros, superou a americana Katie Moon e a canadense Alysha Newman no pódio do dia, ambas com 4,85 metros.

Moon ficou em segundo lugar por ter um menor número de erros.