Brasil e Marta lutarão pelo ouro olímpico contra seu maior carrasco, os EUA

Duas medalhas de prata em derrotas para os Estados Unidos. As duas na prorrogação, com Marta em campo. Mas o Brasil e sua 'rainha' acreditam que a terceira vez será diferente, com vitória na final olímpica dos Jogos de Paris e, enfim, a medalha de ouro.

A seleção feminina do Brasil chegou à capital francesa sem o status de favorita, apenas com a incógnita de até onde chegaria sob o comando do técnico Arthur Elias, que assumiu a equipe em setembro do ano passado com a missão de conseguir melhores resultados depois da decepcionante campanha na Copa do Mundo.

"Sempre falei, desde que eu assumi a Seleção Brasileira, externamente, que íamos competir e disputar com todos e colocar o Brasil no patamar que merece. Mas, para o grupo, eu sempre falei que a gente ia ser campeão olímpico ou da Copa do Mundo", disse Elias depois da vitória por 4 a 2 sobre a Espanha, atual campeã mundial, nas quartas de final dos Jogos, em Marselha.