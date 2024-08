Defensores de animais interrompem audiência do papa e pedem fim das touradas

Ativistas pelos direitos dos animais interromperam a audiência semanal do papa Francisco nesta quarta-feira no Vaticano, com cartazes que pediam o fim das touradas.

Dois ativistas da organização internacional Peta gritaram no início da audiência, mas foram contidos pelas forças de segurança.

"As touradas são pecado", diziam os cartazes, e suas camisetas pediam "parem de abençoar as touradas".