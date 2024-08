Deslocamentos forçados, um mal endêmico em Honduras

Em 2023, este escritório recebeu 1.761 denúncias de deslocamentos forçados, mas um estudo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) detalhou que entre 2004 e 2018 houve 247.000 casos em Honduras.

"O Acnur está aqui em Honduras trabalhando na prevenção e na resposta (...) ao deslocamento forçado", diz à AFP a representante desta agência, Kathryn Lo.

Ela explica que o Acnur auxilia as vítimas e assessora o governo na definição de políticas para enfrentar o problema.

As pessoas fogem por causa das "ameaças, da extorsão, do assassinato de um membro da família, do despojamento de bens e propriedade e do recrutamento de crianças", explica a chefe de Mobilidade Humana do escritório do Comissário, Elsy Reyes.

"Chegam a lhes dar prazos de 24 horas para que possam sair", afirma Reyes à AFP.

Não é fácil falar com os deslocados, pois têm pavor de aparecer na imprensa.