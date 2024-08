Desmatamento na Amazônia Legal tem primeiro aumento em 15 meses

Entre os fatores que contribuíram para o aumento de julho, segundo o governo, está uma greve de servidores públicos do Ibama.

Além disso, "em julho do ano passado a redução havia sido muito alta, com um número muito abaixo da tendência histórica", disse João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente.

Afetada por atividades como pecuária e mineração ilegal, a Amazônia está caminhando, alertam cientistas, para um ponto de não retorno, a partir do qual emitirá mais carbono do que absorverá, agravando as mudanças climáticas.

- Alerta sobre o Cerrado -

Se os dados forem confirmados na medição definitiva - que será divulgada nos próximos meses - "o Brasil estará muito perto de cumprir sua meta para 2025 no Acordo de Paris" de reduzir suas emissões de CO2 em 48%, afirmou em comunicado o coletivo de ONGs Observatório do Clima.

Os dados representam "um bom sinal de liderança pelo exemplo para um país que sediará no ano que vem a conferência da ONU que marca os dez anos do tratado do clima", a COP30 em Belém, acrescentou.