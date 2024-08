Evo Morales considera 'traição' referendo proposto por Arce sobre reeleição na Bolívia

O ex-presidente boliviano Evo Morales considerou, nesta quarta-feira (7), uma "traição" por parte de seu pupilo político e atual mandatário, Luis Arce, a proposta de um referendo para decidir sobre a reeleição presidencial e afirmou que Arce apenas busca torná-lo inelegível para o pleito de 2025.

"Utilizando os mesmos métodos que o traidor Lenin Moreno, Luis Arce pretende convocar um referendo com o único propósito de me desqualificar como candidato para as eleições", afirmou Morales na rede social X, acrescentando que "a traição é uma das condutas humanas mais desprezíveis".

Morales mencionou um plebiscito convocado pelo ex-presidente equatoriano Lenin Moreno em 2018, que eliminou a reeleição ilimitada e que seus opositores alegaram ter sido direcionado contra seu antecessor e mentor político, Rafael Correa.