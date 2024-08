Israel promete eliminar novo líder do Hamas quando guerra em Gaza completa 10 meses

Israel prometeu nesta quarta-feira (7) eliminar o novo líder do Hamas, Yahya Sinwar, a quem acusa de ser um dos mentores do ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra em Gaza e nomeado após o assassinato de seu antecessor no Irã, o que aumentou a tensão no Oriente Médio.

A autoria do ataque com explosivos que matou Ismail Haniyeh não foi reivindicada, mas o Irã e o movimento islamista palestino Hamas, no poder em Gaza, o atribuem a Israel e prometeram vingança.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta que seu país está "determinado" a se defender e preparado "tanto defensiva como ofensivamente".