Isaquias Queiroz avança à semifinal olímpica do C1 1000m na canoagem

Também no C1 1000m, Mateus Nunes fez sua estreia olímpica aos 18 anos e ficou em terceiro em sua bateria eliminatória, com o tempo de 3min52s60. Nas quartas de final, em que precisava chegar pelo menos na segunda posição, começou na liderança, mas não conseguiu manter o ritmo e terminou a prova em quinto (4min08s50).

Na canoagem de velocidade, os dois primeiros de cada bateria eliminatória avançam diretamente às semifinais. Os demais competidores precisam passar por uma fase de quartas de final para continuarem na competição.

As semifinais do C1 1000m estão programadas para a próxima sexta-feira (9), a partir das 6h30 (horário de Brasília). Na quinta-feira (8), Isaquias Queiroz e Jacky Godman tentarão uma vaga na final do C2 500m.

cb/fp

© Agence France-Presse