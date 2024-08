Kamala alerta que democracia corre risco nos EUA se Trump vencer

Acompanhada do seu companheiro de chapa, Tim Walz, a democrata tenta formar uma coalizão com os indecisos, independentes e até mesmo republicanos insatisfeitos com Trump. "Com seu número dois [J.D. Vance], ele compartilha as mesmas crenças perigosas e retrógradas", disse Walz aos apoiadores em Eau Claire.

Após a passagem por Wisconsin, Kamala e Walz viajarão à cidade de Detroit (Michigan) para participar de um ato com membros do sindicato automobilístico United Auto Workers (UAW).

- Três meses -

Com as pesquisas favoráveis, a vice-presidente, 59, quer aproveitar o impulso e a dinâmica gerados no mês passado, quando ela substituiu Joe Biden como candidata do Partido Democrata. Mas a dupla tem apenas três meses para convencer os eleitores indecisos.

Em entrevista ao canal de TV CBS, Biden disse que "não está confiante" em uma transição pacífica de poder se Trump perder em novembro, segundo um trecho da conversa divulgado hoje. "Não levamos ele a sério. Ele fala sério... tudo isso de, 'se perdermos, haverá um banho de sangue'", advertiu.

A equipe de campanha democrata planeja ter mais de 750 participantes nos eventos dos principais estados que formam o chamado "muro azul", Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, quando a Convenção Nacional Democrata for iniciada em Chicago, em meados de agosto.