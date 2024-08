Kamala Harris acelera em busca de votos nos estados indecisos

Poucas horas depois de Walz ser anunciado na terça-feira, ambos realizaram o maior ato democrata da eleição até agora, diante de cerca de 10.000 espectadores no estado crucial da Pensilvânia, que será determinante para a vitória de qualquer um dos dois candidatos: Trump ou Kamala.

"Somos os azarões nesta corrida, mas temos ímpeto e sei exatamente o que estamos enfrentando", disse Kamala Harris a uma multidão empolgada na Filadélfia.

Walz, um ex-oficial da Guarda Nacional do Exército de 60 anos, é governador desde 2019 de Minnesota, um estado incondicionalmente democrata, mas antes foi congressista dos EUA e conquistou os eleitores moderados e independentes.

Inicialmente visto como um outsider para a escolha do candidato a vice-presidente, Walz foi promovido à lista de possíveis opções de Harris por ter chamado os integrantes da chapa republicana, Trump e J.D. Vance, de "estranhos", uma declaração que se tornou viral.

Está previsto que ele apareça com Kamala em cada um dos estados-pêndulo, com eventos nos estados de Arizona e Nevada no fim da semana.

Os eventos na Carolina do Norte e na Geórgia precisaram ser reprogramados após terem sido adiados devido ao mau tempo.