López Obrador fecha seu governo com saldo vermelho na proteção aos jornalistas mexicanos

O presidente Andrés Manuel López Obrador prometeu acabar com os assassinatos de jornalistas no México, mas semanas depois de deixar o poder, a realidade é devastadora: 39 homicídios nos seus seis anos de mandato e um confronto amargo com os meios de comunicação tradicionais.

As vítimas destes crimes tinham em comum o fato de trabalharem em zonas assoladas pelos traficantes de drogas e publicarem os seus conteúdos em pequenos veículos de comunicação ou redes sociais, geralmente em empregos precários.

O caso mais recente foi registrado no último domingo (4) em Celaya (centro), onde Alejandro Martínez, administrador de uma popular página de notícias no Facebook, foi baleado apesar de ter medidas de proteção após sofrer um ataque em 2022.