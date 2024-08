Marroquino Soufiane El Bakkali é bicampeão olímpico nos 3.000 metros com obstáculos

O americano Kenneth Rooks (8m06s41) terminou em segundo e ficou com a medalha de prata, e o queniano Abraham Kibiwot (8m06s47) em terceiro com o bronze. Foram as primeiras medalhas olímpicas para ambos.

Com esta vitória nos Jogos de Paris, El Bakkali confirma aos 28 anos a sua supremacia na distância, depois de também se sagrar bicampeão mundial (em Eugene-2022 e Budapeste-2023).

O marroquino contou com forte apoio dos seus torcedores no Stade de France e, no final do evento, um grande grupo de compatriotas lhe pediu para que tirasse selfies.

Bakkali também é o terceiro atleta de um país árabe a conquistar duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Anteriormente, apenas seu compatriota, o atleta Hicham El Guerrouj, vencedor dos 1.500 e 5.000m em Atenas-2004, e o nadador tunisiano Oussama Mellouli, ouro nos 1.500 metros livre em Pequim-2008 e nos 10km em Londres-2012, haviam alcançado esse feito.

