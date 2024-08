Milhares de argentinos protestam no dia de São Caetano, patrono do pão e do trabalho

Milhares de pessoas se manifestaram contra o governo de Javier Milei na Praça de Maio, em Buenos Aires, nesta quarta-feira (7), dia de São Caetano, patrono do pão e do trabalho, em uma Argentina com mais da metade da população na pobreza e um desemprego crescente.

Com o lema "paz, pão, terra, teto e trabalho", organizações sociais, políticas e sindicais convocaram a mobilização, que começou no santuário de São Caetano, no bairro de Liniers, e terminou em frente à Casa Rosada.

"O governo do déspota Milei multiplicou a pobreza. Vinte e cinco milhões de argentinos vivem abaixo da linha da pobreza e 8,5 milhões passam fome", declarou durante o ato central o líder sindical dos trabalhadores estatais, Daniel Catalano.