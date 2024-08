Pai de jogador da seleção de futebol da Venezuela é detido em onda de prisões no país

O pai do zagueiro Jhon Chancellor, que defendeu a seleção da Venezuela na última Copa América, foi detido nesta quarta-feira (7) em meio à onda de prisões no país, vinculadas aos protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro, informou à AFP um familiar.

Ex-prefeito do município de Sifontes, no estado de Bolívar (sul), o dirigente opositor Carlos Chancellor foi interceptado em uma blitz policial na rodovia quando se dirigia para Barcelona, no estado vizinho de Anzoátegui, informou um de seus filhos, Juan Chancellor. "Não sabemos onde ele está", comentou.

Mais de 2.200 detenções foram registradas no país sul-americano, segundo Maduro, após a eclosão de protestos contrários à proclamação do governante chavista como vencedor das eleições de 28 de julho, que a oposição denuncia como fraude.