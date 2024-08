Panamá desmantela 'rota Vip' de migrantes chineses na selva de Darién

Segundo o promotor, os detidos operavam uma "rota Vip" que, embora reduzisse o tempo de viagem, exigia que os migrantes pagassem mais aos coiotes. Este caminho era utilizado principalmente por chineses.

Os agentes da polícia fronteiriça (Senafront), juntamente com promotores, realizaram buscas em várias casas e propriedades, onde apreenderam uma dezena de veículos usados pelos detidos para transportar os migrantes.

Algumas das propriedades eram casas simples de madeira localizadas à beira da Rodovia Interamericana, enquanto outras estavam em locais menos acessíveis, sendo acessadas por caminhos de terra, conforme constatado por jornalistas da AFP.

Várias dessas propriedades tinham câmeras e dispositivos eletrônicos nas proximidades, supostamente para alertar sobre a presença policial.

Durante as buscas também foram encontrados caminhões para transportar migrantes e casas com estabelecimentos nas imediações, supostamente para lavar dinheiro proveniente do tráfico de pessoas.

O promotor Márquez explicou que a organização "operava cobrando pacotes que variavam de 2.600 a 8.000 dólares (R$ 14,5 mil a R$ 44,9 mil) por pessoa".