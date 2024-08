Paris-2024 planeja encerramento com estrelas americanas

Tom Cruise na cobertura do Stade de France, lendas do 'French Touch' na trilha sonora ou na espetacular passagem do bastão para Los Angeles: os artistas finalizam os detalhes da cerimônia que visa encerrar os Jogos Olímpicos em grande estilo no próximo domingo (11).

Duas semanas depois da inauguração inédita no Sena, com um espetáculo ousado e inclusivo, mas criticado por alguns setores conservadores, as expectativas são altas para o show de encerramento que acontecerá no domingo, entre 16h e 18h15, no horário de Brasília, no Stade de France.

- Celebridades americanas -

Depois do brilhantismo da tão esperada cerimônia de abertura, da qual participaram grandes divas como Lady Gaga, Céline Dion e Aya Nakamura, os organizadores não podem decepcionar agora.