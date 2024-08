Quincy Hall conquista ouro para os EUA nos 400m de Paris-2024

O americano Quincy Hall conquistou, nesta quarta-feira (7), a medalha de ouro nos 400m rasos dos Jogos Olímpicos de Paris-204 com uma arrancada em que conseguiu ultrapassar o britânico Matthew Hudson-Smith nos últimos metros.

O britânico liderava na reta final no Stade de France, mas Hall o perseguiu pela direita para chegar à linha de chegada com o tempo de 43s40, o quinto melhor de todos os tempos e o melhor de sua carreira.

Hudson-Smith melhorou o recorde europeu, com 43s44, e Muzala Samukonga, da Zâmbia, ficou com o bronze, com 43s74.