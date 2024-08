Tribunal tailandês inabilita líder da oposição e dissolve partido político

O ex-empresário prometeu reformar as severas leis tailandesas contra a difamação da realeza, o que rendeu um forte apoio entre os eleitores jovens e das grandes cidades nas eleições do ano passado.

A candidatura de Limjaroenrat ao cargo de primeiro-ministro foi bloqueada pelas forças conservadoras do Senado.

Sua carreira política sofreu um abalo em março, quando a Comissão Eleitoral pediu ao principal tribunal do país a dissolução do MFP, após uma decisão judicial segundo a qual a promessa de reformar as leis de lesa-majestade era uma tentativa de derrubar a monarquia constitucional.

A ONG Human Rights Watch considera que as leis são utilizadas para silenciar a dissidência política.

As acusações de lesa-majestade são muito graves na Tailândia, onde o rei Maha Vajiralongkorn é considerado uma figura quase divina e à margem das disputas políticas.

