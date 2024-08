Agência antidoping da China acusa EUA de abusos 'sistêmicos'

A CHINADA não apresentou nenhuma evidência de que os atletas americanos em Paris testaram positivo em exames de doping.

Em um segundo comunicado, também divulgado nesta quinta-feira, a CHINADA destacou a necessidade de "uma investigação independente" sobre as ações da USADA.

Na quarta-feira, a WADA atacou frontalmente a USADA, também em um comunicado, no qual afirma "estar a par de pelo menos três casos em que atletas violaram as regras antidoping e foram autorizados a continuar competindo durante anos com a condição de atuar como agentes infiltrados para a USADA, sem que a WADA fosse consultada".

"Os casos nunca foram revelados e seus resultados nunca foram invalidados. Suas premiações não foram retiradas e não cumpriram nenhuma suspensão", completou a acusação da WADA.

"É irônico e hipócrita por parte da USADA ficar escandalizada quando suspeita que outras organizações antidoping violam as regras, quando ela própria não lida com casos de doping há anos e permitiu que os trapaceiros continuassem competindo", acrescentou a nota.

