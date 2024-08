Ana Marcela Cunha fica em quarto lugar na maratona aquática; holandesa Van Rouwendaal leva o ouro

Mas ao final da prova em Paris, Ana Marcela se mostrou confiança no trabalho da organização dos Jogos. Disse que não viu nada de estranho na água e destacou a força da correnteza do rio.

"Estava tranquila, confio na organização. Falei no começo do ano sobre essa possibilidade, porque há seis meses ninguém tocava no assunto (...) Mas quando você chega nos Jogos Olímpicos, só pensa no dia da competição", afirmou a brasileira

Paris investiu milhões de euros para descontaminar as águas do Sena, que também recebeu as provas de triatlo, mas os testes detectaram diversas vezes bactérias indicativas de contaminação fecal.

Desde o início dos Jogos, cinco treinos foram cancelados e a prova do triatlo masculino foi adiada por um dia porque a qualidade da água não era adequada para a natação.

Vários triatletas expressaram frustração com os cancelamentos, assim como com a incerteza sobre a disputa das provas nas datas previstas.

Alguns deles relataram problemas gástricos, mas não vincularam ao nado no Sena.