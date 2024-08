Apple ampliará opções de pagamento em sua App Store após advertência da UE

A Apple anunciou nesta quinta-feira (8) mudanças nas regras de sua App Store para expandir as opções de pagamento, depois que a União Europeia acusou a empresa de violar as regras do bloco.

A Apple anunciou em um comunicado que os desenvolvedores de aplicativos poderão "comunicar e promover ofertas de compras disponíveis no destino de sua escolha" ainda este ano. Em junho, a UE havia alertado que a App Store violava as regras ao bloquear a promoção de formas alternativas de pagamento.

