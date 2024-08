ONU aprova primeiro tratado para combater crimes cibernéticos

O novo pacto, que poderá entrar em vigor assim que for ratificado por 40 países, pretende "combater de forma mais eficaz a cibercriminalidade" e reforçar a cooperação internacional nesse campo, particularmente nos temas da pedofilia e lavagem de dinheiro.

Mas seus críticos, uma aliança incomum de defensores dos direitos humanos e grandes empresas tecnológicas, denunciam uma abrangência ampla demais, que o tornará, segundo eles, um tratado para a "vigilância" mundial.

O texto prevê que um Estado que investigue qualquer ato passível de punição com um mínimo de quatro anos de prisão, segundo sua legislação nacional, poderá pedir a autoridades de outro Estado qualquer prova eletrônica relacionada ao referido delito, assim como solicitar dados para um provedor de acesso.

Os defensores dos direitos humanos temem que o texto possa ser usado por Estados que criminalizam a homossexualidade ou por governos que perseguem dissidentes ou jornalistas.

"Pedimos aos Estados que garantam que os direitos humanos estejam no centro da Convenção que deve ser aprovada esta semana", manifestou-se durante a semana, no X, o Escritório do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. "Os defensores dos direitos humanos, os pesquisadores e as crianças não devem temer a criminalização de atividades protegidas", acrescentou.

