Bombas não apagam sonho olímpico de dupla de gêmeas ucranianas do nado artístico

Desde o Mundial, as gêmeas tiveram que deixar a cidade para treinar em Kiev. "Entendemos que não poderíamos ter uma boa preparação em Kharkiv, devido às explosões, entre cinco e dez por dia", explicou Maryna.

Mas "temos medo pela família que ficou lá. Fica perto da fronteira com a Rússia, e hoje em Kharkiv não são foguetes, são bombas. Muitas coisas foram destruídas. Recentemente, destruíram um ginásio em Kharkiv onde treinam jovens judocas, e vários ficaram feridos", contou ela.

- 'Condições desiguais' -

A poucos dias do encerramento dos Jogos de Paris-2024, a Ucrânia acumula oito medalhas, entre elas as de ouro conquistadas por Oleksandr Khyzhniak no boxe, por Yaroslava Mahuchikh no salto em altura e pela equipe feminina de sabre.

Cada vez que um atleta ucraniano sobe ao pódio, seu país em guerra está presente em seus pensamentos. No último domingo, Mahuchikh dedicou o título olímpico aos cerca de 500 atletas e treinadores que morreram desde que a Rússia invadiu o país.

As irmãs Aleksiiva, que vão nadar nesta sexta-feira e sábado na piscina do Centro Aquático de Saint-Denis, esperam poder seguir esse caminho, embora considerem que tiveram que se preparar para a prova olímpica em "condições desiguais" em relação às concorrentes.