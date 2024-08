Botsuanês Letsile Tebogooro conquista o ouro nos 200m; Lyles fica com bronze

O botsuanês Letsile Tebogo surpreendeu na final olímpica dos 200 metros ao conquistar a medalha de ouro, nesta quinta-feira (8), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, enquanto o favorito Noah Lyles não conseguiu a dobradinha na velocidade ao terminar na terceira colocação.

Tebogo, de 21 anos, impressionou a todos no Stade de France, em Saint-Denis, com um tempo de 19 segundos e 46 centésimos, um novo recorde africano, enquanto a medalha de prata foi para o americano Kenneth Bednarek (19s62) e o bronze para o seu compatriota Lyles (19s70).

Com isso, Bednarek e Lyles repetem as posições que conseguiram nos Jogos de Tóquio-2020, quando o canadense Andre de Grasse ficou com o ouro nos 200 metros.