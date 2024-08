Botsuanês Tebogo é ouro nos 200m; Lyles corre com covid e leva bronze

Seus companheiros do 'Team USA' se classificaram nesta quinta-feira para a final de sexta-feira nos 4x100 metros. Lyles não estava no quarteto porque a série classificatória foi realizada no mesmo dia da final dos 200 metros, mas, na sexta-feira, os americanos têm a possibilidade de modificar a composição do quarteto.

Para sábado haveria uma eventual final com o revezamento 4x400 metros.

--- Classificação da final dos 200m masculinos nos Jogos de Paris-2024, nesta quinta-feira:

1. Letsile Tebogo (BOT) 19.46 (recorde africano)

2. Kenneth Bednarek (EUA) 19.62

3. Noah Lyles (EUA) 19.70