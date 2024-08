Brasil, Colômbia e México reforçam pedido de divulgação de atas na Venezuela

Após os resultados das eleições realizadas em 28 de julho, protestos eclodiram em todo o país e deixaram pelo menos 24 mortos, segundo organizações de direitos humanos. María Corina Machado advertiu nesta quinta-feira o governo mexicano sobre uma "onda migratória" inédita de venezuelanos se Maduro permanecer no poder.

"O que têm essas tão alardeadas atas, que causaram uma espécie de histeria internacional procedente de Washington e de alguns governos satélites?", ironizou hoje a vice-presidente Delcy Rodríguez, durante encontro com membros do corpo diplomático em Caracas.

"Há uma histeria internacional sobre as atas, poderiam até fazer uma série na Netflix, 'As atas na Venezuela, histeria coletiva', me desculpe, embaixador da França, mas ofuscaram até as Olimpíadas, as atas ofuscaram as Olimpíadas na França, porque há uma histeria com as atas", concluiu Delcy.

Em meio às denúncias de fraude eleitoral, Maduro pediu a prisão de González Urrutia e María Corina.

- Subida de tom -

Washington, que lidera o endurecimento das sanções contra a Venezuela desde 2019, subiu o tom nesta quinta-feira, advertindo que a prisão dos líderes poderia "mobilizar ainda mais a comunidade internacional", incluindo os países que têm melhor relação com a Venezuela.