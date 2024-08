Brasil e Nicarágua vivem uma crise diplomática

O ato foi a comemoração, em 19 de julho, do aniversário da Revolução Sandinista, de acordo com veículos de comunicação opositores editados por nicaraguenses no exílio.

Diante da reação irritada de Manágua, o "Brasil contra-argumentou, dizendo que acha que esse não é um caminho produtivo, um caminho que não vai levar a qualquer resultado mais positivo", indicou a fonte.

Ainda assim, a Nicarágua optou pela expulsão e Brasília agiu segundo o princípio da reciprocidade, pedindo a saída da embaixadora Fulvia Castro.

"Nenhum embaixador de país nenhum é obrigado a participar de eventos", afirmou a jornalistas o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Trata-se de uma "agressão fortuita ao padrão internacional de respeito às embaixadas e aos embaixadores", acrescentou.

A vice-presidente da Nicarágua e esposa de Ortega, Rosario Murillo, por sua vez, apontou que ambos os diplomatas já haviam deixado os respectivos países, sem dar mais detalhes.