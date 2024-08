Brasil perde para os EUA e fica fora da final do vôlei feminino em Paris-2024

Foi o primeiro set perdido pelas brasileiras neste torneio olímpico, em que venceram por 3-0 as seleções do Quênia, Japão e Polônia, na fase de grupos, e República Dominicana, nas quartas de final.

O Brasil começou o segundo set mais forte, com início favorável (6-3) graças a uma cortada e bloqueio de Gabi. Chiaka Ogbogu empatou em 8-8 para o 'Team EUA' com um ataque imparável, mas Ana Cristina, com um show de cortadas e bloqueios, colocou o time brasileiro em vantagem de 16-10.

Jordan Thompson colocou pressão com outra cortada que foi difícil para Thaísa bloquear (19-15 para o Brasil), mas as brasileiras souberam manter a vantagem e vencer o set por 25-18, graças a Ana Cristina e Thaísa, sólidas no ataque.

Num momento de equilíbrio, as americanas voltaram com força no terceiro set.

Elas começaram num bom ritmo com uma vantagem de 10-4, e depois abriram para 17-10 graças a um bloqueio poderoso de Avery Skinner no ataque de Ana Cristina, que logo depois foi para o banco. O 'Team USA' se manteve à frente e, com Thaísa também no banco, não teve problemas para fechar o set com tranquilidade (25-15), com um novo ponto no ataque de Skinner.

O quarto set começou com ritmo eletrizante e as brasileiras resistiram ao impulso dos Estados Unidos, com um ponto chave no ataque de Gabi (6-6) e uma inspirada Ana Cristina que aumentou o placar para 9-8.